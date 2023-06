Novo Nordisk-Aktie: Novo Nordisk will sich mit Kauf von Biocorp Production verstärken

Novo Nordisk will sich über den Erwerb des französischen Unternehmens Biocorp Production im Bereich Medizinprodukte verstärken.

Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, ist er in exklusiven Gesprächen mit dem Großaktionär Bio Jag über den Erwerb von dessen 45,3-prozentigem Anteil an Biocorp. In der Transaktion würde Biocorp insgesamt mit 154,4 Millionen Euro bewertet. Der Deal würde eine verpflichtendes Übernahmeangebot für alle ausstehenden Biocorp-Aktien zum selben Preis folgen.

Bestimmte Minderheitsaktionäre, die 19 Prozent der Biocorp-Aktien repräsentieren, haben sich laut Mitteilung verpflichtet, nach Abschluss der Transaktion mit Bio Jag ihre Biocorp-Anteile an Novo Nordisk zu übertragen.

Biocorp stellt Verabreichungssysteme und medizinische Geräte her, darunter Mallya, ein Bluetooth-fähiges Zusatzgerät für Pen-Injektoren. Novo Nordisk und Biocorp arbeiten seit 2021 zusammen an der Entwicklung eines Mallya-Zusatzgeräts für den FlexTouch-Pen von Novo Nordisk, der von Diabetes-Patienten verwendet wird. Diese Zusammenarbeit wurde ausgeweitet, um Versionen des Mallya-Geräts für andere Therapiebereiche zu entwickeln.

Der Preis des Angebots entspricht einer Prämie von 19,5 Prozent auf den Biocorp-Schlusskurs am 2. Juni. Novo Nordisk teilte weiter mit, der Konzern plane, den Kauf des Bio-Jag-Anteils an Biocorp im dritten Quartal abzuschließen. Das daran anschließende Angebot für die übrigen Aktionäre sei im September zu erwarten.

