Novo Nordisk-Aktie schwach trotz Rückenwind: Neue Wegovy-Pille treibt Nachfrage

Die neue Wegovy-Tablette sorgt aus operativer Sicht für Dynamik. Während Trumps Zollpolitik die Branche verunsichert, gewinnt der dänische Konzern neue Patientengruppen.

• Neue Wegovy-Tablette erschließt laut CNBC zusätzliche Patientengruppen• Zölle auf Arzneimittel sorgen für Unsicherheit im Pharmasektor• Aktie seit Jahresbeginn deutlich im Minus

Nach Zollschock: Wegovy-Pille trifft auf starke Nachfrage

Kurz vor dem Osterwochenende sorgte ein politischer Paukenschlag für Nervosität im Pharmasektor: Die US-Regierung plant neue Zölle von bis zu 100 Prozent auf patentgeschützte Arzneimittel. Laut dpa-AFX verfolge die Regierung das Ziel, die Produktion stärker in die USA zu verlagern und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Für Pharmariesen wie Novo Nordisk eine heikle Angelegenheit: Einerseits profitieren sie weiterhin vom Zugang zum US-Markt, andererseits erhöhen geopolitische Eingriffe die Unsicherheit für Investoren und könnten langfristig Standortentscheidungen beeinflussen.

Unmittelbar nach dem Zollbeben legt das dänische Pharmaunternehmen nun operativ nach: Die neue Wegovy-Tablette kommt bei Patienten äußerst gut an.

Hohe Zahl von Verschreibungen

Wie CNBC berichtet, entwickelt sich die neue Wegovy-Tablette so zu einem echten Nachfrage-Treiber. Bereits wenige Monate nach Marktstart verzeichnet das Unternehmen eine hohe Zahl an Verschreibungen, die vor allem von neuen Patientengruppen getragen wird.

Ein zentraler Faktor: Die Tablette senkt Einstiegshürden. Viele Patienten hatten GLP-1-Therapien bislang gemieden, etwa wegen Spritzenangst oder hoher Kosten. Die orale Variante spricht genau diese Zielgruppe an und erweitert damit den Gesamtmarkt, statt lediglich bestehende Nutzer umzuschichten.

Auch klinische Daten stützen den positiven Eindruck. Laut jüngster Unternehmensmitteilung zeigte die Tablettenform eine stärkere Gewichtsreduktion als ein konkurrierendes Präparat und wurde von Patienten klar bevorzugt. Das deutet auf eine potenziell starke Position im Wettbewerb hin.

Wegovy-Tablette noch in früher Phase - Konkurrenz arbeitet an Alternativen

Trotz der starken Nachfrage bleibt die Entwicklung in einer frühen Phase. Noch ist unklar, wie nachhaltig der Boom ist und ob Patienten langfristig bei der Therapie bleiben. Zudem arbeitet Konkurrent Eli Lilly bereits an eigenen Alternativen, was den Wettbewerb weiter verschärfen dürfte.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor bleibt die Preisstruktur. Zwar ist die Tablette günstiger als viele Injektionen, doch hohe Behandlungskosten könnten weiterhin eine Hürde darstellen, insbesondere ohne breite Versicherungsabdeckung.

Aktie bleibt im Abwärtstrend

An der Börse spiegeln sich die operativen Fortschritte bislang kaum wider. Die Novo Nordisk-Aktie setzt ihre Schwäche fort und verliert am Dienstag im dänischen Handel zeitweise 0,72 Prozent auf 235,20 DKK. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 28 Prozent.

Damit zeigt sich ein klares Spannungsfeld: Während das Unternehmen mit Innovationen neue Wachstumsperspektiven eröffnet, belasten makroökonomische Faktoren, Wettbewerbssorgen und politische Eingriffe die Bewertung. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Novo Nordisk die Dynamik rund um die Wegovy-Pille in nachhaltiges Umsatzwachstum übersetzen kann.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at