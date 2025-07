Novo Nordisk-Aktie schwächelt dennoch: US-Verbot von Nachahmerprodukten führt zu deutlich höherer Wegovy-Nachfrage

• Wegovy-Verschreibungen steigen nach US-Verbot von Nachahmerprodukten• Abstand zum Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly verringert sich deutlich• Analysten erwarten klare Wachstumsbelege in den kommenden Monaten

Seit dem 22. Mai 2025 gilt in den USA ein striktes Verbot für nachgemachte ("compounded") Versionen des beliebten Abnehmmedikaments Wegovy. Wie Reuters berichtet, hat diese regulatorische Entscheidung Novo Nordisk einen erheblichen Schub verliehen: Die Verschreibungen des Original-Medikaments sind um rund 33 Prozent angestiegen.

Diese Entwicklung kommt für den dänischen Pharmariesen zu einem günstigen Zeitpunkt. Das Unternehmen befindet sich in einem intensiven Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem US-Konkurrenten Eli Lilly, dessen Abnehmpräparat Zepbound bisher die Nase vorn hatte.

Aufholjagd gegen Eli Lilly zeigt erste Erfolge

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Ende Mai 2025 lag Wegovy noch rund 175.000 Verschreibungen hinter Eli Lillys Zepbound zurück. Bis zum 18. Juli 2025 ist dieser Rückstand auf etwa 133.000 Rezepte geschrumpft. Der Marktanteil von Novo Nordisk im lukrativen Segment der GLP-1-Medikamente wächst damit spürbar.

Für Investoren ist dies ein wichtiges Signal, dass das Unternehmen im hart umkämpften Markt für Adipositas-Medikamente wieder an Boden gewinnt. Gleichzeitig steigt jedoch der Druck, diese positive Entwicklung in handfeste finanzielle Ergebnisse umzumünzen.

"Show me"-Moment: Analysten erwarten Beweise für nachhaltiges Wachstum

Trotz der positiven Signale mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht. Laut Reuters steht Novo Nordisk vor einem entscheidenden "Show me"-Moment. Das Unternehmen muss beweisen, dass es die gestiegene Nachfrage in den kommenden Monaten in messbares Wachstum und gesteigertes Marktvertrauen umsetzen kann.

Investoren werden daher mit besonderer Aufmerksamkeit auf die kommenden Quartalszahlen blicken, die für den 6. August 2025 angekündigt sind. Diese werden erste Hinweise liefern, ob der Nachfrageschub auch zu entsprechenden Umsatz- und Gewinnsteigerungen führt.

Interne Transformation und Führungswechsel bei Novo Nordisk

Parallel zur Marktoffensive arbeitet Novo Nordisk intensiv an internen Verbesserungen. Das Unternehmen sucht aktiv nach Ingenieuren für den Bereich "Needle Manufacturing", der für die Lieferkette und Qualitätskontrolle der Pen-Nadeln verantwortlich ist. Zudem laufen umfangreiche Transformationsprojekte zur Optimierung der Produktionsabläufe.

Auf Führungsebene steht ebenfalls ein Wechsel an. Der CEO wurde bereits im Mai abgelöst, bleibt jedoch interimsweise im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Diese Übergangsphase fällt in eine entscheidende Zeit für den Pharmakonzern.

So reagiert die Novo Nordisk-Aktie

Zeitweise verliert die Novo Nordisk-Aktie am Dienstag in Kopenhagen 1,44 Prozent auf 444,65 DKK. Allerdings steht sie auf 5-Tagessicht noch insgesamt 4,54 Prozent im Plus.

Redaktion finanzen.at