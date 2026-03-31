WW International Aktie
WKN DE: A41BTF / ISIN: US98262P2002
|Adipositas-Medikament
|
31.03.2026 14:39:42
Novo Nordisk-Aktie sinkt: Fokus auf Wegovy-Abonnement
Der dänische Pharmakonzern teilte am Dienstag mit, berechtigte Patienten, die die Medikamente selbst bezahlten, könnten zwischen 3-, 6- oder 12-monatigen Abonnements für die Wegovy-Injektion oder für die beiden höchsten Dosierungen der kürzlich eingeführten Tablette seines Blockbuster-Abnehmmittels wählen.
Die Pläne emöglichten es den Patienten, bis zu 600 US-Dollar jährlich bei der Tablette und bis zu 1.200 Dollar jährlich bei der Injektion zu sparen.
Ab Dienstag können Patienten über Ro, WeightWatchers und LifeMD auf das Programm zugreifen; Hims & Hers, Sesame und weitere Telemedizin-Anbieter werden in Kürze folgen.
"Das Programm ist darauf ausgelegt, Kostenunsicherheiten zu reduzieren und Menschen dabei zu helfen, mit der von der FDA zugelassenen Adipositasbehandlung zu beginnen und dabei zu bleiben", erklärte Novo Nordisk laut Mitteilung.
Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Nasdaq-Nordic-Handel zeitweise 1,08 Prozent schwächer bei 228,65 DKK.
DJG/DJN/rio/hab
DOW JONES
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