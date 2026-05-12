Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Transaktion
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12.05.2026 11:31:00
Novo Nordisk-Aktie stark: Startup übernimmt vielversprechendes Stammzell-Projekt
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kündigte im vergangenen Jahr an, seine Ressourcen auf die Wachstumsschwerpunkte Diabetes und Adipositas umzuschichten. Dies ist Teil des Plans von CEO Mike Doustdar, um auf dem Markt für Gewichtsreduktionsmittel gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly verlorenen Boden gutzumachen.
Cellular Intelligence gab bekannt, dass das Unternehmen seine Plattform für Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen will, um die Entwicklung der Therapie, die sich derzeit in einer frühen und mittleren klinischen Studienphase befindet, sowie deren Markteinführung zu beschleunigen.
"Die Optimierung und Skalierung komplexer Zelltherapieprogramme, um Patienten weltweit zu erreichen, ist genau die Herausforderung, für deren Lösung unsere KI-native Plattform entwickelt wurde", sagte Micha Breakstone, Mitgründer und CEO von Cellular Intelligence.
Cellular Intelligence gab außerdem die Ernennung des Neurologen Nuno Mendonca, der zuvor bei AbbVie und Novartis tätig war, zum Chief Medical Officer bekannt. Mendonca soll die klinische Entwicklung des Programms leiten.
Die Novo Nordisk- Aktie notiert in Oslo zeitweise 0,83 Prozent stärker bei 302,50 DKK.
DJG/DJN/sha/cln
DOW JONES
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