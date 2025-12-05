Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Analystenstimme
|
05.12.2025 17:34:00
Novo Nordisk-Aktie steigt nach Berenberg-Einstufung
Novo Nordisk-Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu.
Die Aktie von Novo Nordisk gewann in Dänemark letztlich 1,24 Prozent auf 309,60 DKK.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
