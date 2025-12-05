Novo Nordisk Aktie

Analystenstimme 05.12.2025 17:34:00

Novo Nordisk-Aktie steigt nach Berenberg-Einstufung

Novo Nordisk-Aktie steigt nach Berenberg-Einstufung

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen.

Novo Nordisk-Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu.

Die Aktie von Novo Nordisk gewann in Dänemark letztlich 1,24 Prozent auf 309,60 DKK.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

