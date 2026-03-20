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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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US-Zulassung ohne Impulse 20.03.2026 17:44:00

Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Abwärtstrend setzt sich trotz guter Nachrichten fort

Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Abwärtstrend setzt sich trotz guter Nachrichten fort

Die Novo Nordisk-Aktie fällt auch am Freitag im Rahmen eines anhaltenden Abwärtstrends, der seit Anfang des Jahres massiv an Fahrt aufgenommen hat.

• Aktie weiter im Abwärtstrend
• Positive Nachrichten ohne Kurswirkung
• Unsicherheit über weitere Entwicklung

An der Börse in Dänemark verlor der Anteilsschein des Pharmaunternehmens Novo Nordisk schließlich 0,18 Prozent auf 237,45 DKK, nachdem Anleger im bisherigen Jahresverlauf bereits einen Verlust von rund 28 Prozent in ihren Depots haben. Allein auf Sicht des letzten Monats ging es um 22 Prozent nach unten.

Positive Nachrichten zu Wegovy stützen nicht

Eigentlich positive Nachrichten vom Vortag verpuffen am Freitag: In einer Pressemitteilung gab der dänische Pharmakonzern bekannt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für Wegovy HD erteilt hat. Hierbei handelt es sich um eine höher dosierte Variante des Wirkstoffs Semaglutid (7,2 mg), die speziell für die langfristige Gewichtsreduktion und deren Aufrechterhaltung bei Menschen mit Adipositas entwickelt wurde. Die Entscheidung der Behörde markiert einen Meilenstein, da die Therapie im Rahmen eines Pilotprogramms für nationale Gesundheitsprioritäten eine beschleunigte Prüfung erhielt.

Signifikante Ergebnisse bei der Gewichtsreduktion

Die Grundlage für die Zulassung bilden die Daten des STEP UP-Studienprogramms. In diesen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die einmal wöchentliche Injektion von 7,2 mg Semaglutid zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 20,7 Prozent führte. Besonders bemerkenswert ist die Beobachtung, dass etwa ein Drittel der Studienteilnehmer eine Gewichtsreduktion von 25 Prozent oder mehr erreichte. Auch für Patienten, die zusätzlich unter Typ-2-Diabetes leiden, lieferte die Studie positive Ergebnisse mit einem mittleren Gewichtsverlust von 14,1 Prozent. Trotz der höheren Dosierung entsprach das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil den bereits bekannten Erfahrungen aus vorangegangenen Studien mit niedriger dosiertem Semaglutid.

Langfristige Fragen offen

Für Anleger bleibt dennoch die Frage, ob Novo Nordisk seine Marktführerschaft im GLP-1-Segment behaupten kann. Kurzfristig dominiert die technische Schwäche.

Claudi Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk Pharma GmbH

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