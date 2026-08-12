Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Negative Analyse
|
12.08.2026 17:43:00
Novo Nordisk-Aktie verliert: Berenberg wird bei Rating und Kursziel pessimistischer
Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel.
An der Heimatbörse fiel die Novo Nordisk-Aktie letztlich um 2,51 Prozent auf 299,50 Kronen.
/rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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