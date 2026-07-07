Novo Nordisk-Aktie zieht an: Partnerschaft mit Vivani Medical bei Semaglutid-Implantat

Vivani Medical hat sich einen prominenten Partner für sein Semaglutid-Implantat gesichert, und der Markt reagiert sichtbar.

Vivani Medical und Novo Nordisk vereinbaren NPM-139-Evaluierung

Kooperation ist nicht exklusiv, Phase-1-Studie startet Mitte 2026

Anleger überzeugt

Vivani Medical und Novo Nordisk haben eine neue Vereinbarung geschlossen, wonach der dänische Pharmakonzern das Implantat NPM-139 des kalifornischen Biotech -Unternehmens intern evaluieren wird. Das Implantat gibt den Wirkstoff Semaglutid, die Basis hinter den Abnehmmitteln Wegovy und Ozempic, über mehrere Monate gleichmäßig ab. An der NASDAQ zieht die Vivani Medical-Aktie im Handel um 1,92 Prozent auf 1,3250 US-Dollar an, während die Novo Nordisk-Aktie in Kopenhagen um 2,3 Prozent auf 328,50 dänische Kronen zulegt.

Kooperation ohne Exklusivität

Für das Implantat NPM-139 sowie für Vivanis zugrunde liegende Plattformtechnologie gelten im Rahmen dieser Vereinbarung keine Exklusivitätsklauseln. Vivani-CEO Adam Mendelsohn wertet die Zusammenarbeit als Bestätigung des Interesses von Novo Nordisk an der Technologie und an deren führendem Semaglutid-Programm. Aus Unternehmenssicht untermauert die Vereinbarung die Einschätzung, dass Implantate mit ein- oder zweimal jährlicher Anwendung eine Marktlücke bei Patienten adressieren könnten, die eine bequemere Alternative zu täglichen oder wöchentlichen Präparaten suchen.

Erste Studie am Menschen ab Mitte 2026

Unabhängig von der Novo-Kooperation plant Vivani, im Verlauf des Jahres 2026 eine randomisierte Phase-1-Studie zu NPM-139 zu starten. Als aktives Vergleichspräparat dient dabei Wegovy. Ziel der Studie ist die Prüfung von Sicherheit, Pharmakokinetik und Verträglichkeit des Implantats, um darauf aufbauend eine Phase-2-Dosisfindungsstudie vorzubereiten.

Anleger dürften nun vor allem auf den tatsächlichen Studienstart schauen: Bestätigt Vivani in den kommenden Wochen den Beginn der Phase-1-Studie, dürfte das die Aufmerksamkeit für den kleinen Biotech-Wert weiter erhöhen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at