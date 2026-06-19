Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Analystenstimme
|
19.06.2026 16:07:38
Novo Nordisk-Aktie zieht dennoch kräftig an: Deutsche Bank verweist auf drohende Patentklippe
Die Erwartungen an die anstehende "Zeus"-Studie seien niedrig, und es sei möglich, dass diese die Ziele verfehlen werde, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Selbst ein Erfolg dürfte nichts an seinem Blick auf die Aktie ändern. 2031 drohe den Dänen eine milliardenschwere Patentklippe, und er sehe nur wenige Szenarien, in denen diese nennenswert abgefedert werden könnte.
Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Heimathandel in Oslo zeitweise 5,11 Prozent stärker bei 294,40 DKK.
/rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
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