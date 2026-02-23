Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Abnehmmittel
|
23.02.2026 11:08:39
Novo Nordisk-Aktie zweistellig tiefer: CagriSema-Daten enttäuschen die Anleger
Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der zeigen sollte, dass das Mittel dem Konkurrenzprodukt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist.
Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck und verlor in Kopenhagen zuletzt 10,59 Prozent auf 269,10 DKK.
/mis/men
BAGSVARD (dpa-AFX)
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|887,40
|3,66%