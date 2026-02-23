Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

Abnehmmittel 23.02.2026 11:08:39

Novo Nordisk-Aktie zweistellig tiefer: CagriSema-Daten enttäuschen die Anleger

Novo Nordisk steht unter Druck, nachdem die Phase-3-Studie seines vielversprechenden Abnehmmittels Cagrisema enttäuschende Resultate lieferte.

Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der zeigen sollte, dass das Mittel dem Konkurrenzprodukt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist.

Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck und verlor in Kopenhagen zuletzt 10,59 Prozent auf 269,10 DKK.

/mis/men

BAGSVARD (dpa-AFX)

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 887,40 3,66% Eli Lilly

