Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
24.02.2026 13:51:00
Novo Nordisk and Eli Lilly shares both fall after Novo’s price-cut plan for Ozempic and Wegovy
Shares of Novo Nordisk and rival Eli Lilly fell on Tuesday after a report said price cuts are coming for popular weight-loss drugs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
