Novo Nordisk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Novo Nordisk hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,79 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,50 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent auf 79,20 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,98 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,75 DKK sowie einem Umsatz von 73,79 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.at