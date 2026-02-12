Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
12.02.2026 10:23:52
Novo Nordisk CEO Sees Opportunity For 15 Million New Patients As Medicare Covers Obesity Drugs
This article Novo Nordisk CEO Sees Opportunity For 15 Million New Patients As Medicare Covers Obesity Drugs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
11.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Novo Nordisk hits back at copycat drugs (Financial Times)
|
09.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
09.02.26
|Novo Nordisk sues Hims & Hers over copycat weight-loss drugs (Financial Times)
|
09.02.26
|Novo Nordisk faces more gloom from price cuts in crowded anti-obesity drugs market (Financial Times)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|41,61
|1,13%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|41,55
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.