Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
04.02.2026 11:41:00
Novo Nordisk CEO tells investors to expect weight-loss drug pricing to go down before it comes back up
Recently-appointed CEO Mike Doustdar has repeatedly reset expectations since his arrival. Pricing and regulatory pressure is fierce and pessimistic revenue guidance has seen the stock clobbered 17% in Copenhagen.
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|37,06
|-7,86%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|36,75
|-8,24%
