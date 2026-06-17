Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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17.06.2026 19:57:43
Novo Nordisk Data Breach: Hackers Claim To Have Stolen Drug Research, Trial Data And AI Models
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