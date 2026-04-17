Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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17.04.2026 18:04:21

Novo Nordisk Extends Lead As Eli Lilly New Obesity Pill Sees Modest Launch Uptake

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15.04.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
02.04.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
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Novo Nordisk 34,40 -0,85% Novo Nordisk
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