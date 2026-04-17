Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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17.04.2026 18:04:21
Novo Nordisk Extends Lead As Eli Lilly New Obesity Pill Sees Modest Launch Uptake
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Nachrichten zu Novo Nordisk
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16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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14.04.26
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13.04.26
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31.03.26
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27.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
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27.03.26
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27.03.26
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Analysen zu Novo Nordisk
|15.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|02.04.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
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|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
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|10.04.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Novo Nordisk Equal Weight
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|31.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
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