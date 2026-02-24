Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
24.02.2026 15:02:22
Novo Nordisk halves US price of weight-loss drug
Danish group is struggling to compete with rival Eli LillyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!