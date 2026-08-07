Novo Nordisk hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Novo Nordisk stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,74 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,96 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,49 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,86 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,22 DKK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 73,46 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.at