Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
17.02.2026 15:48:43
Novo Nordisk: Höhere Dosis für Abnehmspritze Wegovy in EU zugelassen
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Novo Nordisk hat von der Europäischen Kommission die endgültige Zulassung für eine höhere Dosis seiner Abnehmspritze Wegovy erhalten. Die Zulassung der höheren Dosis von 7,2 Milligramm bedeutet, dass Ärzte in der EU nun einmal wöchentlich drei Injektionen zu je 2,4 Milligramm in einer Sitzung verschreiben können.
"Dies gibt Ärzten eine weitere Option, um Erwachsenen zu helfen, die nach der Dosis von 2,4 Milligramm mehr Gewichtsverlust benötigen", teilte der dänische Arzneimittelhersteller mit.
Die am Dienstag bekannt gegebene Entscheidung bedeutet laut Novo Nordisk, dass Erwachsene mit Adipositas in allen 27 europäischen Ländern nun die 2,4-Milligramm-Dosis von Wegovy mindestens vier Wochen lang erhalten und dann auf 7,2 Milligramm erhöhen können, wenn sie einen größeren Gewichtsverlust benötigen.
Die EU-Entscheidung folgt auf die Zulassung der höheren Dosis durch die britischen Behörden im vergangenen Monat. Zulassungsanträge bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und in mehreren anderen Ländern sind noch anhängig.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 17, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)
