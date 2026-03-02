Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
02.03.2026 11:02:43
Novo Nordisk investiert 432 Mio EUR in Produktionskapazitäten in Irland
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Novo Nordisk investiert 432 Millionen Euro, um die Produktionskapazitäten für Abnehm- und Diabetespillen in seinem Werk in Irland zu erhöhen. Der dänische Pharmakonzern teilte mit, die Investition werde die Modernisierung und Nachrüstung seines bestehenden Standorts in Athlone unterstützen. Damit sollen erhebliche zusätzliche Fertigungskapazitäten geschaffen, die Versorgung verbessert und Irland als zentraler Knotenpunkt für die Bedienung von Märkten außerhalb der USA etabliert werden.
"Mit der Investition in das Werk in Athlone baut Novo Nordisk seine Produktionskapazitäten für orale Produkte aus. Dies wird unsere Fähigkeit stärken, sowohl die aktuelle als auch die künftige Nachfrage zu decken", sagte Kasper Boedker Mejlvang, Leiter der Produktversorgung bei Novo Nordisk.
Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen schrittweise von Ende 2027 bis 2028 abgeschlossen werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2026 05:03 ET (10:03 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Novo Nordisk Foundation backs quantum computing and life sciences beyond Denmark (Financial Times)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Novo Nordisk halves US price of weight-loss drug (Financial Times)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.02.26
|Novo Nordisk shares drop 15% after poor trial results for new obesity drug (Financial Times)
|
23.02.26
|Novo Nordisk shares drop 16% after poor trial results for new obesity drug (Financial Times)
|
20.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|31,71
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.