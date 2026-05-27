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WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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27.05.2026 22:00:00

Novo Nordisk Is Beating Eli Lilly in the Obesity Pill Market. Should Lilly Investors Be Worried?

Novo Nordisk (NYSE: NVO) pioneered weight loss medicines with Wegovy, an anti-obesity therapy that quickly became a hit. However, it lost its lead to Eli Lilly's (NYSE: LLY) Zepbound, which was approved more than two years after Wegovy. Novo Nordisk is still trying to regain its crown, and the Denmark-based pharmaceutical giant seems to be outpacing Eli Lilly in the oral anti-obesity niche. Could this become a problem for Eli Lilly?Novo Nordisk launched oral Wegovy in January, while Eli Lilly's competitor, Foundayo, hit the shelves in April. So, it's not that surprising that the former has more prescriptions so far. Both are attracting a significant number of patients who are brand-new to the GLP-1 class. Eli Lilly's management reports that so far, those represent 80% of patients, whereas that number stood at 36% for oral Wegovy.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Novo Nordisk 38,53 0,23% Novo Nordisk
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