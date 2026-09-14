Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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14.09.2026 16:05:00
Novo Nordisk is changing its name and its culture to try to compete in the GLP-1 diet-drug wars
The Danish drug giant behind Ozempic is competing with Eli Lilly in the market for weight-loss drugs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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