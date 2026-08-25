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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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Einstufung 'Neutral' 25.08.2026 13:46:00

Novo Nordisk: JPMorgan hebt Kursziel an - Aktie gibt nach

Novo Nordisk: JPMorgan hebt Kursziel an - Aktie gibt nach

JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk angehoben, aber die Einstufung unverändert belassen.

Die US-Bank hat das Kursziel für Novo Nordisk von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Umsatzprognose für 2026 am Montag im Nachgang der Berichtssaison um 5 Prozent an. Er begründet dies hauptsächlich mit höheren Erwartungen an das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic. Insgesamt hält Vosser nun im laufenden Jahr stabile Konzernumsätze für möglich, sieht aber 2027 kaum Wachstumspotenzial für die Dänen.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 2,42 Prozent höher bei 306,50 DKK.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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