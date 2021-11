Novo Nordisk kauft für 3,3 Mrd USD Partner Dicerna Pharmaceuticals

FRANKFURT (Dow Jones)--Novo Nordisk will für 3,3 Milliarden US-Dollar das Unternehmen Dicerna Pharmaceuticals kaufen. Je Aktie soll der Kaufpreis bei 38,25 Dollar in bar liegen, nachdem die Anteilsscheine am Mittwoch bei 21,28 Dollar geschlossen hatten.

Novo Nordisk unterhielt bereits eine Forschungskooperation mit Dicerna und erklärte, dass die Übernahme Teil der Strategie sei, eine breite Palette von Technologieplattformen zu nutzen, die in allen therapeutischen Schwerpunktbereichen von Novo Nordisk einsetzbar sind. Die bestehende Zusammenarbeit zwischen Novo Nordisk und Dicerna umfasste die Erforschung von mehr als 30 Leberzell-Targets.

Nach Angaben von Novo Nordisk wird die Vereinbarung zu einem Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten führen, was sich schätzungsweise negativ auf das Wachstum des Betriebsgewinns im Jahr 2022 auswirken wird, und zwar um etwa 3 Prozent.

November 18, 2021 07:25 ET (12:25 GMT)