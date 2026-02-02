Novo Nordisk meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema

Von Nina Kienle

DOW JONES--Novo Nordisk hat mit dem Abnehm-Medikament CagriSema einen Studienerfolg erzielt. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament, das einmal wöchentlich injiziert wird und zwei Wirkstoffe zur Behandlung von Adipositas kombiniert, vielversprechende Ergebnisse bei Blutzuckerkontrolle und Gewichtsreduktion gezeigt.

CagriSema habe in der Phase-3-Studie in Woche 68 bei allen getesteten Dosierungen sowohl eine stärkere Senkung des Blutzuckerspiegels als auch einen höheren Gewichtsverlust als Semaglutid erreicht. Semaglutid ist ein Medikament, das primär zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und zur Gewichtskontrolle eingesetzt wird.

"Die Ergebnisse bestärken uns in der Überzeugung, dass CagriSema die erste auf Amylin basierende Kombinationstherapie und eine vielversprechende Behandlungsoption für Menschen mit Typ-2-Diabetes sein könnte", sagte Martin Holst Lange, Forschungschef von Novo Nordisk, in einer Mitteilung.

Der Konzern hat im Dezember bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung von CagriSema zur Gewichtskontrolle beantragt und kündigte an, mit den Behörden Gespräche über das Zulassungsverfahren für CagriSema bei Typ-2-Diabetes aufzunehmen.

