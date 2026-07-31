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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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31.07.2026 13:52:38

Novo Nordisk mit Entwicklungsfehlschlag für mögliches Herzmedikament

BAGSVARD (dpa-AFX) - Der Wirkstoff Ziltivekimab von Novo Nordisk hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie nicht die erhoffte Risikoreduzierung für schwere Notfälle des Herz-Kreislaufsystems gezeigt. Obwohl Ziltivekimab die erwartete biologische Wirkung zeigte, führte dies nicht zu Vorteilen hinsichtlich schweren kardiovaskulärer Ereignisse, sagte Martin Holst, Entwicklungschef des dänischen Pharmakonzerns laut einer Mitteilung vom Freitag. Der Ausblick für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn 2026 bleibe zwar bestehen, doch müsse im dritten Quartal nun eine nicht barmittelwirksame Wertberichtigung verbucht werden, hieß es weiter vom Unternehmen. Der Aktienkurs fiel um rund 8 Prozent./mis/jha/

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