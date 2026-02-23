Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.02.2026 11:07:00
Novo Nordisk pitted a new weight-loss drug against Eli Lilly’s — and lost
Novo Nordisk shares were under pressure on Monday as the struggling Danish pharmaceutical said a head-to-head study found a drug in development didn’t cut as much weight as an Eli Lilly product.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
