Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
04.02.2026 20:55:38
Novo Nordisk Plunges After Releasing a Brutal Forecast. Should You Dump the Stock?
The share price of Novo Nordisk (NYSE: NVO) plunged by nearly 15% on Tuesday after the company posted sales and earnings numbers for its most recent quarter and released its 2026 guidance, which was downright awful.Investors have been selling the stock in droves. Is it doomed and heading lower, or could this be a good time to buy the stock at a massive discount?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
