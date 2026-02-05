|
Novo Nordisk: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Novo Nordisk hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,35 DKK erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 79,14 Milliarden DKK in den Büchern – ein Minus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 85,68 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,91 DKK prognostiziert, während der Umsatz bei 77,13 Milliarden DKK erwartet worden war.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 23,06 DKK gegenüber 22,67 DKK im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Novo Nordisk im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309,06 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 290,40 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 23,53 DKK sowie einen Umsatz von 307,50 Milliarden DKK belaufen.
