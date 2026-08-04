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Weniger Pessimismus 04.08.2026 19:56:00

Novo Nordisk rechnet mit geringerem Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie rutscht dennoch ab

Novo Nordisk rechnet mit geringerem Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie rutscht dennoch ab

Novo Nordisk hat nach einem starken Quartal und dem Marktstart der Wegovy-Pille seine Jahresprognose erneut angehoben. An der Börse überwiegt dennoch die Enttäuschung.

Novo Nordisk hat wegen des guten Marktstarts der Wegovy-Abnehmpille erneut seine Prognose erhöht. Der dänische Pharmahersteller blickt nun noch etwas weniger pessimistisch auf das laufende Jahr als zuletzt. So rechnet der Konzern bei dem um Währungseffekte bereinigten Umsatz jetzt maximal mit einem Rückgang um sechs Prozent und im besten Fall mit einer Stagnation, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Zuvor hatte Novo Nordisk mit einem Umsatzrückgang von bis zu zwölf Prozent in Aussicht gerechnet. Anfang des Jahres waren es sogar noch bis zu 13 Prozent gewesen.

Auch beim operativen Gewinn geht Konzernchef Maziar Mike Doustdar jetzt nur noch von einem Rückgang von maximal sechs Prozent aus. Im zweiten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Erlös um sechs Prozent auf 78,5 Milliarden dänische Kronen (10,5 Mrd Euro) zu. Ohne die Umrechnungsfolgen durch die starke heimische Krone wäre der Umsatz sogar um sieben Prozent gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn zog um acht Prozent auf 33,4 Milliarden Kronen an. Beide Werte fielen höher als von Experten erwartet aus.

An der Börse spielte diese aber keine Rolle. Hier wurde die erhöhte Prognose als Enttäuschung aufgenommen. Investoren hatten sich mehr erhofft. Die in New York gehandelten Anteile des dänischen Unternehmens, sogenannte Hinterlegungsscheine (ADR), gaben nach der Bekanntgabe der Eckdaten und der neuen Prognose um bis sieben Prozent auf 43,70 Dollar nach. Sie beendeten damit die Erholung vom Ende März erreichten Mehrjahrestief von 35 Dollar. Innerhalb dieser war der Kurs Ende Juli wieder über die Marke von 50 Dollar geklettert. Seit Ende 2025 gab der Kurs der Novo-Nordisk-Hinterlegungsscheine um 14 Prozent nach.

BAGSVAERD (dpa-AFX)

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