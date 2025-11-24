Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 12:49:41

Novo Nordisk scheitert in Alzheimer-Studien - Aktie fällt

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novo Nordisk hat mit seinem Abnehm-Wirkstoff Semaglutide einen Fehlschlag in zwei Alzheimer-Studien erlitten. Wie der Konzern mitteilte, hat die orale Verabreichung des Wirkstoffs - der zentrale Inhaltsstoff in den Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy - das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit nicht verlangsamt. Die Aktie bricht am Montagmittag um über 8 Prozent ein.

Die Studien hätten keine Überlegenheit von Semaglutide im Vergleich zu einem Placebo bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit bestätigt, so der Konzern. Daher werde Novo Nordisk die Verlängerung der Studien nicht fortsetzen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 06:50 ET (11:50 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

18.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
14.11.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 36,79 -11,06% Novo Nordisk

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen