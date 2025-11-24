Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
24.11.2025 12:49:41
Novo Nordisk scheitert in Alzheimer-Studien - Aktie fällt
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Novo Nordisk hat mit seinem Abnehm-Wirkstoff Semaglutide einen Fehlschlag in zwei Alzheimer-Studien erlitten. Wie der Konzern mitteilte, hat die orale Verabreichung des Wirkstoffs - der zentrale Inhaltsstoff in den Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy - das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit nicht verlangsamt. Die Aktie bricht am Montagmittag um über 8 Prozent ein.
Die Studien hätten keine Überlegenheit von Semaglutide im Vergleich zu einem Placebo bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit bestätigt, so der Konzern. Daher werde Novo Nordisk die Verlängerung der Studien nicht fortsetzen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 06:50 ET (11:50 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|36,79
|-11,06%