Novo Nordisk Seeks Obesity, Diabetes 'Bolt-On' Deals As It Beefs Up Capacity To Meet Soaring Demand

Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO) plans to invest more than DKK 42 billion ($6 billion) starting in 2023 to expand existing manufacturing facilities in Kalundborg, Denmark, as the company seeks to meet the increasing demand for its popular weight-loss products and other drugs.The investment will create additional capacity across the entire global value chain from manufacturing active pharmaceutical ingredients (API) to packaging, with the vast majority invested in API capacity.