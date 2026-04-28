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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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Kapitalmaßnahme 28.04.2026 17:20:00

Novo Nordisk setzt auf Rückkäufe - wird die Aktie zum Profiteur?

Novo Nordisk setzt auf Rückkäufe - wird die Aktie zum Profiteur?

Novo Nordisk setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm planmäßig fort und hat bereits über 3,4 Milliarden DKK investiert.

• 13,4 Millionen Aktien im Rahmen des Buybacks zurückgekauft
• 3,44 Milliarden DKK bereits eingesetzt • Programmvolumen bei 15 Milliarden DKK

Novo Nordisk hat über seine jüngsten Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC den aktuellen Stand seines Aktienrückkaufprogramms für das Jahr 2026 veröffentlicht. Die offiziellen Daten mit Stand zum 24. April 2026 bestätigen, dass der Konzern im Rahmen des aktuellen Programms bisher insgesamt 13.407.992 eigene B-Aktien vom Markt genommen hat. Der hierfür gezahlte gewichtete Durchschnittspreis beläuft sich auf 256,48 DKK pro Aktie. Das ergibt einen investierten Gesamtwert von exakt 3.438.931.195 DKK. Das Unternehmen setzt damit seinen Plan zur strategischen Kapitalrückführung planmäßig fort.

Bestand an eigenen Aktien und Kapitalstruktur

Nach Abschluss dieser Transaktionen hält Novo Nordisk nun insgesamt 30.797.791 eigene B-Aktien. Im Verhältnis zum gesamten Aktienkapital des Unternehmens, das sich aus insgesamt 4,465 Milliarden A- und B-Aktien zusammensetzt, entspricht das einem Anteil von 0,7 Prozent. Durch den Rückerwerb wird die Anzahl der im freien Umlauf befindlichen Aktien reduziert, was den Gewinnanteil der verbleibenden Papiere rechnerisch erhöht. Die Meldung unterstreicht die Absicht des Managements, überschüssige Liquidität konsequent an die Anteilseigner zurückzugeben.

Verbleibender Spielraum und Marktsituation

Das für 2026 angekündigte Rückkaufprogramm sieht ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 15 Milliarden DKK vor. Unter Berücksichtigung der bisher aufgewendeten 3,44 Milliarden DKK verbleibt dem Konzern für den Rest des Jahres ein finanzieller Spielraum von rund 11,56 Milliarden DKK. Diese Liquidität trifft auf eine Aktie, die an der Heimatbörse in Kopenhagen am Dienstag bei 265,15 DKK schloss, was einem Tagesgewinn von 0,63 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier damit ein Minus von insgesamt 19,31 Prozent. Das laufende Programm fungiert in diesem volatilen Umfeld als wesentliche Stütze für die Kursentwicklung.

Einschätzung für Anleger

Der Kursrückgang von fast 20 Prozent seit Januar hat die Bewertung von Novo Nordisk spürbar normalisiert. Mit einem verbleibenden Rückkauf-Volumen von über 11 Milliarden Kronen verfügt das Management über ein wirksames Instrument, um den Kurs bei weiteren Rücksetzern abzusichern. Während der Wettbewerb im Markt für GLP-1-Therapien zunimmt, untermauert die disziplinierte Umsetzung der Rückkäufe das Vertrauen in die operative Cashflow-Stärke. Wer das aktuelle Kursniveau nutzt, investiert in einen Marktführer, der seine Kapitalrendite durch konsequente Aktienvernichtung aktiv optimiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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