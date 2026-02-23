Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.02.2026 11:07:13
Novo Nordisk shares drop 16% after poor trial results for new obesity drug
Once-a-week injection achieved weight loss of 23%, which is lower than some existing treatmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
