Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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13.07.2026 18:51:08
Novo Nordisk Shares Encouraging Long-Term Data From Hemophilia Program
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Nachrichten zu Novo Nordisk
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06.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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03.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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01.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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01.07.26
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29.06.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.at)
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26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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25.06.26
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Analysen zu Novo Nordisk
|12:40
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|29.06.26
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|Novo Nordisk Hold
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|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
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|24.02.26
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|23.02.26
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|Bernstein Research
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|23.01.26
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|12:40
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|30.06.26
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|29.06.26
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|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
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|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
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|Novo Nordisk
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