Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.12.2025 14:03:24
Novo Nordisk shares jump almost 8% after US approves Wegovy pill
The approval gives the drugmaker a first-mover advantage in the race for a potent oral weight-loss medicineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
