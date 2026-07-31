Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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31.07.2026 22:55:01

Novo Nordisk Shares Plunge After a Key Trial Fails. Should Investors Buy the Dip?

Shares of Novo Nordisk (NYSE:NVO) dropped 9.4% today after the Danish drugmaker announced that its experimental heart drug ziltivekimab failed a critical Stage 3 clinical trial. The trial, nicknamed “Zeus,” was the first of three late-stage trials for ziltivekimab to announce results; two other trials, named “Hermes” and “Artemis,” are expected to conclude in the first half of 2027.But is today’s drop a buying opportunity? Here’s what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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