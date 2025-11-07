Novo Nordisk (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Novo Nordisk (spons ADRs) gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 11,74 Milliarden USD gegenüber 10,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at