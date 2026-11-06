Novo Nordisk (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Novo Nordisk (spons ADRs) veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 12,19 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,731 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 11,08 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at