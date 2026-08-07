Novo Nordisk (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Novo Nordisk (spons ADRs) hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,910 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk (spons ADRs) im vergangenen Quartal 12,21 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk (spons ADRs) 11,68 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD sowie einen Umsatz von 11,25 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at