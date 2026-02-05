Novo Nordisk (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Novo Nordisk (spons ADRs) ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Novo Nordisk (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk (spons ADRs) im vergangenen Quartal 12,33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk (spons ADRs) 12,25 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,928 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 12,15 Milliarden USD gesehen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,97 Prozent auf 46,74 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 42,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,71 USD und einen Umsatz von 48,48 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at