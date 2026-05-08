Novo Nordisk (spons ADRs): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Novo Nordisk (spons ADRs) hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,63 Prozent auf 15,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,912 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 10,90 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at