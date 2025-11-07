Novo Nordisk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Novo Nordisk präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,50 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,13 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74,98 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 71,31 Milliarden DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at