Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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04.08.2026 22:17:00
Novo Nordisk stock is sliding again — and the Wegovy pill’s surprise miss is partly to blame
The Danish drugmaker also revealed an improved outlook for the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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