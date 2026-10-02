Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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02.10.2026 22:01:01

Novo Nordisk Strikes Nearly $4 Billion in 2 Deals. Here's What That Means for Investors

Novo Nordisk (NYSE:NVO) is looking to maintain its position in the weight-loss market and one-up its most important competitor, Eli Lilly (NYSE:LLY). To that end, the Denmark-based pharmaceutical giant has developed several promising anti-obesity candidates internally. However, Novo has also splurged quite a bit on licensing deals to beef up its pipeline, and two such recent deals deserve investors' attention.

Image source: The Motley Fool.

On Sept. 24, Novo announced an agreement with Nanexa, a drug delivery company based in Sweden. As part of the deal, Nanexa will license its proprietary PharmaShell long-acting drug-delivery technology platform to Novo for use in up to five of its injectable drugs targeting obesity, type 2 diabetes, and other metabolic conditions.

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