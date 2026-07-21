Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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21.07.2026 14:23:40
Novo Nordisk sues Eli Lilly over ‘deliberately false’ weight-loss drug ads
Danish group claims rival used outdated data to support claims that its products were more effective than WegovyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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