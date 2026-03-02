Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Abnehm-Pille
|
02.03.2026 11:25:00
Novo Nordisk tätigt massive Investition in Irland - Auswirkungen auf die Aktie
• Mehr Kapazität für orale GLP-1-Medikamente
• Erweiterung in mehreren Phasen
Wie Novo Nordisk am Montag per Pressemitteilung ankündigte, investiert der dänische Pharmakonzern 432 Millionen Euro (rund 3,2 Milliarden DKK) in seine Fertigungsstätte im irischen Athlone - ein strategischer Schritt, der die Rolle des Standorts als zentrale Drehscheibe für die Herstellung von oralen GLP-1-Medikamenten stärken soll. Mit dieser Entscheidung reagiert der Konzern auf die weltweite Nachfrage nach seinen Therapien, die vor allem in der Behandlung von Diabetes und Adipositas zum Einsatz kommen.
Ausbau der Kapazitäten in Athlone - Fokus auf orale Produkte
Mit der Investition soll die bestehende Anlage in Monksland, Athlone, erweitert und modernisiert werden. So sollen zusätzliche Produktionskapazitäten für aktuelle und künftige orale GLP-1-Mittel geschaffen werden. GLP-1-Medikamente gehören zu den wichtigsten Wachstumstreibern im Portfolio von Novo Nordisk und stehen im Zentrum des globalen Kampfes gegen chronische Krankheiten wie Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit. "Mit der Investition in die Anlage in Athlone erweitert Novo Nordisk seine Produktionskapazitäten für orale Produkte, was unsere Fähigkeit stärkt, die aktuelle und zukünftige Nachfrage außerhalb der USA zu decken", wird Kasper Bødker Mejlvang, EVP CMC & Product Supply bei Novo Nordisk, in der Pressemitteilung zitiert.
Die Planungen sehen vor, dass die Bau- und Aufrüstungsarbeiten, die bereits begonnen haben, schrittweise zwischen Ende 2027 und 2028 abgeschlossen sein werden. Die Erweiterung soll in mehreren Phasen erfolgen und schafft während der Bauzeit bis zu 500 Arbeitsplätze vor Ort. Gleichzeitig bleiben die rund 260 bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort eingebunden, um die künftige Produktion hochwertiger oraler Arzneimittel sicherzustellen.
So reagiert die Novo Nordisk-Aktie
Im Montagshandel in Kopenhagen verliert die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 237,35 DKK. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits um rund 27 Prozent nachgegeben.
Redaktion finanzen.at
