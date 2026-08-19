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19.08.2026 14:35:44

Novo Nordisk testet Wegovy-Abnehmpille in niedriger Dosierung

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk sucht derzeit für seine Wegovy-Abnehmpille die niedrigste mögliche Dosis. Laut einer US-Datenbank für klinische Studien testet das dänische Pharmakonzern, bei welcher Dosierung die Patienten weiterhin Gewicht verlieren. An der Studie, die in der vergangenen Woche begonnen hat und bis 2028 laufen wird, sind 450 übergewichtige Personen beteiligt. Getestet werden zwei niedrige Dosierungen der Pille im Vergleich zu einem Placebo. Die genauen im Versuch verwendeten Dosierungen wurden nicht genannt.

Novo Nordisk reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Derzeit ist die niedrigste verfügbare Dosierung der Wegovy-Pille 1,5 Milligramm als Anfangsdosis, wobei Patienten im Laufe der Zeit auf die höchste Dosis von 25 Milligramm steigern können.

Novo Nordisk gab kürzlich bekannt, dass die Nachfrage nach der Pille insbesondere bei Selbstzahlern für die niedrigste Dosierung besonders hoch ist. In den USA ist diese etwa halb so teuer wie die höheren Dosierungen.

Die Wegovy-Pille ist seit Anfang dieses Jahres in den USA auf dem Markt. Mit ihr erzielte Novo Nordisk im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 500 Millionen US-Dollar, nach etwa 350 Millionen Dollar im ersten Quartal. Inzwischen ist die Abnehmpille auch in Großbritannien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Die Führung des Konzerns hofft, dass die Pille dem Unternehmen dabei helfen kann, verlorenen Boden im boomenden Adipositas-Markt wieder gutzumachen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

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