Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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01.11.2026 15:15:00
Novo Nordisk Trades at 10 Times Earnings While Buying Back Billions in Stock. Is This the Bottom?
Shares of Novo Nordisk (NYSE: NVO) have declined roughly 70% from their 2024 high. The stock is now below its level in mid-2021, when it first introduced the Wegovy GLP-1 weight-loss shot to the market. This massive decline has left Novo Nordisk trading with a price-to-earnings ratio of roughly 10x, compared to a five-year average of nearly 24x.
If you are a long-term investor, you may want to follow the company's lead and buy shares of Novo Nordisk. Here's why the future is likely to be brighter than the recent past.
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